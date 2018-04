Jack Brabham (1926 - 2014)

Door: AUTO55

Drievoudig F1-wereldkampioen Sir John Arthur "Black Jack" Brabham, ook bekend van het Brabham Team, heeft vandaag op 88-jarige leeftijd het leven gelaten. De op 2 april 1926 geboren Australiër stierf thuis aan de ontbijttafel, in bijzijn van zijn vrouw Margaret, na een lange strijd tegen leverziekte. Brabham staat de boek als de eerste naoorlogse racepiloot die geridderd werd. Dat gebeurde in '78 omwille van zijn bijdrage aan de racerij.

Midget cars

Als technieker bij de Royal Australian Air Force belandde Jack voor het eerst op de racebaan in 1948, aan boord van een zogeheten 'midget car' die hij samen met z'n Amerikaanse vriend Johnny Schonberg in elkaar had gevezen. Midget cars zijn kleine scheurijzers waarvan de wielen niet overdekt zijn. Ze draaien rondjes op een onverharde piste, een concept dat zeer populair was in het land van de kangoeroe.

“ There's no way you could call those 1500-cc machines Formula One. ”

Hoewel eerst niet overtuigd om achter het stuur te kruipen - hij bestempelde de deelnemers als gekken - brak Brabham toch potten in de discipline. Genoeg om zich ook in baanraces te gaan interesseren. Hij kocht en paste een reeks racebolides aan van de Britse Cooper Car Company en reeg de successen vervolgens aan elkaar.

Op naar Engeland

Na de New Zealand Grand Prix in 1955 liet Brabham zich door Dean Delamont van de Royal Automobile Club overtuigen om naar het Verenigd Koninkrijk te trekken - het walhalla van de motorsport. Hij reed onder meer met Cooper Cars die hij zelf ombouwde en ging in 1959, 1960 en 1966 met de begeerde F1-beker aan de haal. Nu nog steeds is hij de enige die daar ooit met een vierwieler van eigen makelij in is geslaagd. Bovendien werd mede door zijn toedoen het middenmotorconcept in de Formule 1 geïntroduceerd.

Palmares

Jack Brabham reed voor Cooper, Rob Walker Racing Team en voor z'n eigen rekening. Op z'n F1-palmares staan 13 pole positions, 12 snelste rondes en 14 overwinningen, waarvan de eerste tijdens de Monaco GP in 1959 en de laatste in Zuid-Afrika elf jaar later. Het was tevens z'n laatste seizoen in de sport. Mexico was de uitwuiver.