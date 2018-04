Aeroboat: met Rolls-Royce Merlin motor uit Spitfire

Door: BV

De Britse designstudio voor boten Claydon Reeves heeft de Aeroboat aangekondigd. Dat is een hoogtechnologisch jacht dat in juli wordt voorgesteld en - gek genoeg - een meer dan 70 jaar oude Rolls-Royce motor aan boord krijgt.

Spitfire

Inspiratie voor de Aeroboat is afkomstig van de Supermarine Spitfire; het jachtvliegtuig dat de Britten eind jaren dertig van vorig eeuw ontwikkelden en al in 1940 z’n reputatie cementeerde door van doorslaggevend belang te zijn in de luchtslag om Engeland. Het gros van de toestellen werd aangedreven door de zogeheten ‘Merlin’ V12 compressormotor van fabrikant Rolls-Royce. En dat was geen kinderachtige krachtbron - ze leverde zo maar eventjes 1.490pk.

Kracht en inspiratie

“ Dat was geen kinderachtige krachtbron - ze leverde zo maar eventjes 1.490pk ”

Claydon Reeves beweert dat de vormen van de Spitfire terugkomen in het ontwerp, waarin carbon, kevlar en houtfineer wordt gebruikt, dat de zetels die geveerd en gedempt zullen zijn, doen denken aan het landingsgestel, maar dat is eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Waar het eigenlijk om draait, is de motor. De maximaal 12 stuks van deze exclusieve speedboot zullen allemaal worden aangedreven door een volledig gereviseerde Rolls-Royce Merlin V12-motor. Die is overigens een beetje afgeknepen en zal nog 1.100pk produceren. Zuinig wordt de Aeroboat er wellicht niet door, snel wel. Er is sprake van een topsnelheid van 75 tot 95 knopen.