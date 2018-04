Seat Ibiza Cupster

Door: BV

Het GTI-evenement in het Oostenrijkse Wörthersee (volgende week) nadert met rasse schreden. Het erg populaire treffen wordt traditioneel door de VW-groep gebruikt om enkele in het oog springende studiemodellen te introduceren en dat is dit jaar niet anders. De kleine Skoda Citijet hebben we al achter de kiezen en nu pakt Seat uit met deze Ibiza Cupster.



30ste verjaardag



2014 markeert de dertigste verjaardag van de Ibiza. De keuze voor een concept met dat model als basis lag derhalve voor de hand. Er is gekozen voor een speedster - met in essentie één laag glasoppervlak dat helemaal om de auto en z’n twee flanken loopt. De styling en badges zijn afkomstig uit de Cupra-reeks.



Motor nog onbekend



Seat heeft het in z’n eerste communicatie over een koffervleugel en centraal gemonteerde uitlaat, maar het zegt niet waar dat laatste mee in verbinding staat. Gezien het Cupra-logo gaan we uit van een 1.4 turbo met 180pk, maar daarvan volgt bevestiging later.