Dacia Dustruck is gemene zeswieler

Door: BV

Dacia heeft een afdeling die zich bezighoudt met het aanpassen van voertuigen voor speciale doeleinden. In de praktijk komt dat vaak neer op de bouw van wagens voor defensie of hulpdiensten. Maar de afdeling heeft af en toe ook wat tijd over voor een gek project, zo blijkt.



Zes wielen



Al dan niet geïnspireerd door de Mercedes G63 AMG 6x6, verbouwde het een Dacia Duster tot Dustruck. Met een pick-up-laadbed achter de vier inzittenden, ruim een halve meter bodemvrijheid en drie assen.



Geen specificaties



Het Dustruck stuurt een niet mis te verstane boodschap, maar of het unieke exemplaar (serieproductie wordt niet overwogen, uiteraard) die ook hard kan maken, is onduidelijk. Dacia geeft geen letter van de technische specificaties vrij.