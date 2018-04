Zagato neemt Lamborghini Gallardo onder handen

Door: AUTO55

Op de Concorso d‘Eleganza Villa d’Este toont het Italiaanse designhuis Zagato de Lamborghini 5-95, een in een nieuwe outfit gestoken Gallardo LP570-4. Zagato bouwde de Lamborghini 5-95 in opdracht van Albert Speiss, een welgestelde liefhebber van de firma. En liefhebber mag je letterlijk opnemen, want in de garage van Speiss staat onder meer ook een Aston Martin V8 Zagato en V12 Zagato, alsook een SZ en RZ - de roadsterversie - van Alfa Romeo.

Uiterlijk vertoon

Zowel op technisch vlak als aan de binnenkant werden er geen wijzigingen doorgevoerd. Het uiterlijk daarentegen kreeg een extreme make-over. En de naam? Die verwijst naar het 95-jarige bestaan van Zagato.