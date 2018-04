Mazda MX-5 25th Anniversary in 10 minuten uitverkocht

Door: AUTO55

Van de MX-5 25th Anniversary beweert Mazda dat alle 100 exemplaren in amper 10 minuten waren uitverkocht. Het model in kwestie mag er dan wel uitzien als een MX-5 van de huidige lichting, het is al gezegend met het onderstel van de volgende generatie. Die verwachten we binnenkort.

Online bestellen

Afgelopen dinsdag werd een website opgestart om bestellingen op te nemen. De bedoeling bestond eruit om de webstek tot het einde van deze maand overeind te houden, maar daar besliste het lot anders over. Na 10 minuten hadden immers reeds 250 gegadigden hun interesse doen blijken, allen bereid om $ 32.205 - zo'n € 23.639 - over te maken aan de Japanse constructeur.

Verjaardagsmodel

De verjaardagseditie - een Roadster-Coupé - wordt steevast in Soul Red Metallic uitgevoerd. Zowel het dak, de A-stijlen en de spiegels krijgen een zwarte lik verf en in de wielkasten schuilen 17-duimers met daarrond Bridgestone Potenza RE05A banden, maat 05/45R17-84W. De eerste exemplaren zullen in de tweede helft van dit jaar geleverd worden.