Nieuwe VW Passat weet wanneer bestuurder medische hulp nodig heeft

Door: BV

Het einde van het opbod aan veiligheidssystemen in nieuwe auto’s is nog niet in zicht. De ingenieurs vinden altijd maar nieuwe manieren om de bestaande sensoren - en dat zijn er altijd maar meer - te laten speuren naar nieuw onheil. Buiten de auto, maar ook aan de binnenkant.

Geen reactie

Als de bestuurder van de volgende generatie Passat te lang niet reageert en geen enkele input geeft aan stuur of pedalen (wat ook nu al wordt geregistreerd), dan zal de auto middels een alarmsignaal vragen aan de bestuurder om te reageren. Doet die dat niet, dan zal de nieuwe Passat middels een remstoot proberen om hem of haar wakker te schudden. Wanneer ook dat geen gevolg oplevert kan de elektronica de controle over de auto overnemen en hem - met dank aan de rijstrookhulp - gecontroleerd tot stilstand brengen.



Hulpdiensten bellen

De Passat komt er ook met een systeem dat bij onheil automatisch de hulpdiensten belt. Dat systeem wordt toch vanaf 2015 verplicht door de Europese Unie. Het spreekt voor zich dat ook in deze situatie de nodige instanties automatisch verwittigd worden.



Niet exclusief



Verschillende constructeurs werken al geruime tijd aan gelijkaardige technologie. De VW Passat, die na de zomer wordt voorgesteld, zal evenwel de eerste zijn die ze ook in praktijk brengt.