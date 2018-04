Wordt Caterham verkocht?

Door: AUTO55

Neen, zegt Caterham nu zelf. Men is wel op zoek naar bijkomende investeerders, maar een verkoop zit er naar eigen zeggen niet in. De Maleisische zakenkrant The Edge zag dat enkele dagen geleden wel even anders. Daarin stond te lezen dat zowel Caterham Cars, het Formule 1-team, Caterham Technology & Innovation alsook Caterham Composites zitten te wachten op een nieuwe eigenaar. Er werd ook beweerd dat CEO Tony Fernandes voor het geheel $ 589 miljoen wil vangen - omgerekend ongeveer € 430 miljoen.

In de koelkast

Toen Caterham in 2011 werd overgenomen van de investeringsgroep Corven, werden er ambiteuze plannen gekoesterd. De midden vorig jaar voorgestelde AeroSeven is daar een mooi voorbeeld van, al wordt dat model nog even in de koelkast gestoken. Vanwege de feedback van klanten op het design, maar wellicht ook door de breuk met Renault. Caterham wou samen met de Fransen Alpine nieuw leven inblazen, maar daar komt niets van in huis.