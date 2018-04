Mercedes Citan met plaats voor zeven

Door: BV

Mercedes voegt een extra versie tot aan z’n tot Citan omgebouwde Renault Kangoo. Die heeft een langere wielbasis en een wagenlengte die nu 4,70m lang. Dat is op enkele millimeter na zo groot als het model waarop hij gebaseerd is.



Ruimte voor zeven



De grootste drijfveer voor een potentiële aankoop is ongetwijfeld de mogelijkheid om nu zeven personen in de handige Mercedes te schikken. In de koffer is door de extra lengte immers voldoende ruimte voor twee extra zitjes. Als je die niet gebruikt, kan je natuurlijk vijf inzittenden meenemen en nog ruimte over houden voor erg veel bagage. Een wasmachine of twee, zeg maar.



Het laadvolume in z’n totaliteit varieert van 300 liter met alle zitplaatsen in gebruik tot 3.500 liter wanneer alleen op de voorste rij menen horen plaats te nemen.



Kleine diesel



Het versjouwen van al dat volume wordt toevertrouwd aan de gekende 1.5l diesel, eveneens van Franse origine. Die is er in twee smaken. Met 90pk en 200Nm trekkracht of met 110pk en 240Nm.