Nieuwe XC90 krijgt meest luxueuze Volvo-interieur ooit

Door: BV

Volvo benadrukt in het nieuwe interieur van de XC90 alvast z’n Zweedse roots. Het heeft daarom het interieur erg sober vormgegeven, maar meer aandacht dan ooit tevoren besteed aan de details en de materiaalkeuze. Echt hout en leder (afgewisseld met accenten in aluminium) en, zoals je kan zien in de fotospecial, kunstig vormgegeven knoppen onder een middenconsole waarin een erg groot aanraakgevoelig scherm is ondergebracht. Dat kan je zelfs met handschoenen aan bedienen.

Digitaal instrumentarium

Volvo zal de XC90 aanbieden met Apple Carplay, maar dat is zeker niet het enige snufje waarmee het bedrijf uitpakt. De communicatie heeft het in elk geval al over spraaktechnologie, een head-up display, een airco met vier temperatuurzones en we zien ook een geheel digitaal instrumentarium. Je zal, naast het beluisteren van internetradio en het streamen van muziek, zelfs online een parkeerkaartje kunnen kopen via de Park & Pay-app.

Ruimte voor zeven

In de vorige XC90 kon je al zeven personen schikken, met wat goede wil, en die capaciteit wordt bij de nieuwe editie verder uitgediept. Dat kan je zelfs letterlijk nemen, omdat de achterste zitrij nu personen tot 1,70m kan accommoderen, terwijl het vroeger toch uitsluitend om kleine kinderen ging.