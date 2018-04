Limited edition: Caterham Seven Kamui Kobayashi

Door: AUTO55

Kamui Kobayashi. Wie dit seizoen de Formule 1 volgt - of tussen 2008 en 2012 - weet wellicht over wie we het hebben. De Japanse autocoureur startte z'n F1-carrière bij Toyota, als testpiloot, en mocht in 2009 invallen tijdens twee races. Slecht bracht hij het er toen niet vanaf. In Brazilië eindigde hij op de negende stek, in Abu Dhabi kon er zelfs een zesde plaats vanaf.

In 2010 verkaste hij naar Sauber - Toyota had de elitesport vaarwel gezegd - om er tot eind 2012 te blijven. Ook hij moest nadien de F1 de rug keren en dus stapte Kamui over naar het World Endurance Championship, waar hij in de LMGTE Pro-klasse meestreed aan boord van een Ferrari 458 Italia GT2. Maar dat was vorig jaar, en nu is de Japanner dus alweer van de partij in de hoogste regionen van de autosport. Bij Caterham deze keer (waarvan beweerd wordt dat het te koop staat, nvdr) en dus bracht dat enkele marketeers op een idee.

Strikt gelimiteerd

Slechts 10 exemplaren van de Caterham Kamui Kobayashi gaan de verkoop in. En die zijn alle 10 voor de Japanse markt bestemd. Ze vallen op door hun blinkend zwarte koetswerk, versierd met matte strepen, carbon vleugels en groene wielbogen, en door de zwarte 13-duimers en het feit dat er - net als in de Formule 1 - slechts één persoon in kan plaatsnemen. Dat is dan ook de enige die kan uitkijken over het dashboard uit koolstofvezel en kan zetelen in het kuipje uit hetzelfde lichtgewicht materiaal. Maar laat ons vooral ook het groene vierpuntsharnas, de groene sleutel en de - alweer groene - geanodiseerde pookknop niet vergeten.

125pk

Alle exemplaren laten zich baseren op de Seven 250 R en dragen een 125pk sterke Ford Sigma 1.6-liter viercilinder in zich. De centrale is gekoppeld aan een manuele zesbak en een limited-slip differentieel is eveneens van de partij. Ondanks het op het eerste zicht matige vermogen snelt de Seven in 5,9 tellen naar 100km/u. De topsnelheid is wat minder (196km/u), maar dat is eigenlijk ook niet van belang. Geïnteresseerden kunnen hun bestelling plaatsen. Ze moeten er wel ¥ 6.000.000 - omgerekend nog geen € 43.200 - voor veil hebben.