Nieuwe Ford Mustang nu al succesvol in Europa

Al meer dan 20 jaar laat Ford z'n naam verbinden aan het walhalla van de Europese voetballiefhebber: de Champions League. Voor beide partijen leek het dan ook een aardig plan om de Europese orderboeken van de eerste 500 voor Europa bestemde exemplaren van de nieuwe Mustang open te zwaaien vlak na het eerste fluitsignaal tussen Real Madrid en Club Atlético. En wat bleek? Na 30 seconden waren de 500 registraties al binnen en gedurende de daarop volgende wedstrijdminuten kwamen daar nog eens circa 8.800 online-reserveringen bij.

Binnenkort zal de Amerikaanse autobouwer bekendmaken wie die eerste 500 gelukkigen zijn, en dus wie er zijn of haar in Race Red uitgevoerde Mustang coupé of in Magnetic Silver gespoten Mustang cabrio - met onder de kap een 309pk sterke 2.3-liter vierpitter Ecoboost of een 5.0 V8 die 426pk uitbraakt - begin 2015 in ontvangst mag nemen. Niet dat de overblijvers moeten treuren overigens. Inschrijven kan gewoon achteraf opnieuw, voor een nieuwe lading Mustangs die richting het oude continent zullen worden verscheept.

Fun Time

