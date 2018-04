Google X rijdt zelf

Door: AUTO55

De bestemming invoeren in het navigatiesysteem. Dat is het enige dat je moet doen om je door de Google X te laten vervoeren. Het karretje rijdt dus zelfstandig en wordt aangedreven door een elektrische motor, waarmee een topsnelheid van 40km/u kan worden gehaald. De auto bevat amper luxe-artikelen - er is geen radio of airco - maar heeft wel een op het dak gemonteerde camera ter vervanging van de spiegels. Met een gezichtsveld van 360 graden kan deze objecten tot op 200m afstand registreren zodat de X zich zonder brokken tussen het stadsverkeer kan begeven.

Vriendelijk voor voetgangers

De Google X is uiteraard defensief ingesteld, geeft andere weggebruikers veel ruimte en blijft uit blinde hoeken en uit de buurt van grote vrachtwagens. Gelukkig maar. En door gebruik te maken van schuim voor de voor- en achterzijde van het voertuig en door de voorruit flexibel te maken, zagen de ingenieurs er op toe dat het koetswerk zo voetgangervriendelijk mogelijk is. De ingenieurs, dat zijn overigens werknemers van Google's 'Skunk Works'-afdeling, een knipoog naar de speciale afdeling van vliegtuigbouwer Lockheed Martin waaraan de Amerikanen onder meer de SR-71 Blackbird en de F-117 Nighthawk - de eerste 'stealth fighter' - te danken hebben.

Eerst testen

Of de autonome Google X ook altijd naar behoren opereert wordt vanzelfsprekend uitgepluisd. Het bedrijf heeft daarvoor 100 prototypes op de planning staan. Die zullen wel nog uitgerust zijn met pedalen en een stuurwiel om een menselijke interventie mogelijk te maken. Je weet immers nooit. Over productieplannen rept de internetgigant voorlopig niet.