Audi RS5 TDI: prestaties, verbruik

Zes jaar geleden stelden Audi en diens sportafdeling Quattro GmbH de dieselende R8 V12 TDI Concept voor. Dat probeersel werd tot groot jolijt van vele sportwagenliefhebbers nooit in productie genomen. Het gebeurde wel voor de SQ5 TDI (zie testverslag), maar die werd niet mee door Quattro GmbH ontwikkeld. En dat is een SUV, nota bene.

De RS5 TDI dan? Die staat in ieder geval niet hoog op poten en werd wél door de dochteronderneming onder handen genomen. Maar of we in de nabije toekomst ook effectief (voor het eerst) een RS-diesel gaan kunnen aanschaffen, dat is nog een andere vraag. Al ziet het er wel rooskleurig uit.

Turbogekte

In de neus van de RS5 TDI Concept ligt een 3-liter V6 van de nieuwste generatie. Die wordt niet alleen door een paar tweetraps turbocompressoren geholpen, maar ook door een elektrische turbo. De voordelen daarvan zijn niet gering. De kleine, elektrische turbo kan nog vroeger z'n omwentelingssnelheid met maximale trekkracht en vermogen bereiken, wat bij dieselmotoren en sportwagens natuurlijk des te meer van pas komt. Het houdt ook in dat er lager in de toeren en in principe milieuvriendelijker kan worden gereden. Wat het opbrengt in de RS5 TDI? 385pk op de vermogensbalk en 750Nm koppel dat vanaf 1.250tr/min beschikbaar wordt gesteld. En de prestatie- en verbruikscijfers? Nul naar 100 in 4 tellen, naar 200 in 16 tellen en een top van 280km/u. Daar tegenover staat een gemiddelde dorst van amper 5,3l/100km. Leggen we de cijfers van de benzine drinkende RS5 daar even naast, dan leren we dat de TDI zes tienden sneller aan 100km/u zit en evenveel tienden trager aan 200km/u, maar wel bijna de helft verbruikt.