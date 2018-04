Audi A3 ultra op benzine is krachtiger, niet schoner

Door: AUTO55

Na de 1.6 TDI ultra is hier de 1.4 TFSI ultra. Op benzine dus, al is het zoals in de titel vermeld hier niet het verbruik dat zakt, maar het vermogen dat stijgt. De A3 ultra levert 150pk en dat is 10pk meer dan de 1.4 TFSI met cilinderuitschakeling die we al kenden. Hij zit dan ook twee tienden van een seconde sneller aan 100km/u (8,1 s) en kan tot 220km/u blijven doorgaan (+ 7km/u). De gemiddelde dorst en het daaraan gekoppelde uitstootcijfer blijven gelijk, te weten 4,7l/100km en 109g/km CO2.

Voor alle deelnemers

De 1.4 TFSI ultra laat zich in alle A3-varianten lepelen en wordt zowel in combinatie met een handgeschakelde zesbak als met een 7-trapsautomaat met dubbele koppeling (S-tronic) verkocht. Prijzen starten bij € 24.250 voor de 3-deurs, € 25.250 voor de Sportback, € 26.350 voor de Berline en € 31.600 voor de Cabrio. De automaat heb je telkens voor een meerprijs van € 2.100.