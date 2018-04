Ford Europa heeft nieuwe tekenkoning

Door: BV

Martin Smith was de jongste 10 jaar de baas over het design van Ford in Europa. Het was de man die mee aan de wieg stond van de Kinetic designtaal, die tegenwoordig alle recente Fords kenmerkt. Maar hij gaat met pensioen. De vervanging komt uit eigen huis.



Joel Piaskowski



De 45-jarige Amerikaan Joel Piaskowski krijgt het postje van Smith. En ook hij heeft z’n pluimen al verdiend. Alleen al het jongste jaren zag hij toe op de ontwikkeling van de Ford F-150 en de nieuwe Ford Mustang. Twee producten die voor het bedrijf erg belangrijk zijn.