Cosworth waagt zich aan Subaru BRZ en Toyota GT86

Cosworth is een klinkende naam in de autobranche, niet zelden gelinkt aan autofabrikant Ford. Maar het Britse bedrijfje gaat ook modellen van andere constructeurs te lijf. Zoals de BRZ en diens tweelingbroer GT86 van respectievelijk Subaru en Toyota. En het blijft niet bij uiterlijk vertoon alleen.

Stage 1

Drie tuningpakketten staan in de aanbieding, te beginnen met Stage 1. Dat staat voor een aangepast motormanagement, een performante raceluchtfilter en een roestvrij stalen uitlaatsysteem, waardoor het vermogen van 200 naar 223pk wordt geholpen. Is die paardenstal nog niet groot genoeg, dan steekt Cosworth nog een extra tandje - of twee - bij om de Japanner(s) 232pk sterk te maken.

Nog meer pk's

Na Stage 1 volgen logischerwijs Stage 2 en 3, wat alweer inhoudt dat het vermogen nog extra de hoogte in kan. Stage 2 komt neer op 329 paarden, Stage 3 maakt je BRZ of GT86 maar liefst 385pk sterk. Maar hoe de Britten daartoe geraken, willen ze er niet bij vertellen. Er zal wellicht een krachtige turbo of compressor voor iets tussen zitten.