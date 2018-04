Volkswagen levert eerste XL1

Door: BV

Volkswagen heeft een eerste exemplaar van z’n ultrazuinige dieselhybride XL1 uitgeleverd. Die tweezitter met vleugeldeuren geraakt 100km ver met amper 0,9l. Dat komt omdat hij aan de stekker volgetankt met stroom al 31km ver geraakt.

Erg duur

De Duitsers propten de XL1 boordevol toptechnologie, van camera’s in de plaats van achteruitkijkspiegels (voor het eerst op een productiemodel want eigenlijk nog steeds niet goedgekeurd), over carbon voor nagenoeg de ganse koets én het interieur tot de hybride-aandrijving. Aan dat alles hangt echter een aanzienlijk prijskaartje van ruwweg € 110.000. Zelfs met minder dan één liter verbruik krijg je dat nooit terugverdiend.

Statement

VW mikt dan ook vooral op klanten die statement willen maken. En erg veel heeft het er niet nodig want er worden een 200-tal XL1 vervaardigd. Niet meer. De eerste heeft z’n exemplaar in ontvangst kunnen nemen, en daarmee is weer een nieuwe stap gezet. Hoe zo’n XL1 rijdt, kan je lezen in onze reportage.