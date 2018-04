Mini nu ook met vijf deuren

Door: BV

Meer Mini. In onze boek zou dat steevast staan voor compactere afmetingen, maar bij Mini denken ze daar anders over. Na de lancering van de eerste generatie is het model alleen maar in formaat toegenomen. En dan hebben we het nog niet over afgeleiden als de Paceman, Countryman of Clubman gehad. Van de Mini Hatchback komt er nu een nieuwe versie - met vijf deuren.

Meer voor de achterpassagiers



Het grootste verschil met de driedeursuitvoering zijn niet de twee extra portieren, maar de met 7,2cm toegenomen wielbasis. Die wordt helemaal aan de achterste inzittenden toegekend en die mogen zich dan ook verheugen op een pak meer zitcomfort.

Grotere koffer

Ook achter de zitbank op de tweede rij wordt extra informatie gevonden. Er past 278l in versus 211 liter bij de driedeurs. Dat is eigenlijk allemaal te danken aan een verstelbare rugleuning van de achterbank. Die is overigens ook neerklapbaar. Dan ontstaat er tot 941l te vullen interieurruimte.

De vijfdeurs Mini is zo maar eventjes 16,1cm langer en 1,1cm hoger dan de driedeurs bij een identieke breedte, maar Mini belooft dezelfde rijeigenschappen. Het moet er wel elektronica voor inschakelen, met onder meer een remfunctie die de werking van een limited slip differentieel na-aapt en onderstuurcontrole. Voor een optimaal comfort of beenharde rit al naargelang het humeur van de dag, suggereert het bedrijf de dynamisch gestuurde dempers.

Motoren en verbruik

De Mini Cooper maakt gebruik van een 136 pk sterke driecilinder turbobenzine die zijn maximale koppel van 220 Nm (230 Nm in overboost) al bereikt bij 1.250 tpm. In 8,2 seconden zit je ermee op 100 km/u en dooraccelereren kan tot 207 km/h. Vlot dus, en dat terwijl er niet meer dan 109 gram CO2/km de atmosfeer in gaat. Zo lang er geen John Cooper Works-uitvoering is, zal de Cooper S de sterkste benzine zijn. Die levert 192 pk uit een tweeliter viercilinderturbo en kan al in 6,9 seconden de ‘100’ bereiken en 232 km/h halen.

Dieselen kan eveneens met een drie- of viercilinder. De instapper ontwikkelt een gezonde 115 pk bij een koppel van 270 Nm en kan al (net) binnen de tien tellen naar 100 km/h snellen, terwijl de CO2-uitstoot toch op een bescheiden 95 g/km ligt. Met tussen de 101 en 112 g/km blaast de Cooper SD wat meer CO2 de wijde wereld in, maar hij is dan ook een stuk krachtiger met 170 pk en 360 Nm. De SD sprint al in 7,4 seconden naar 100 en kan 225 km/U op de klok zetten. Overigens is het mogelijk alle motoren te koppelen aan een 6-traps automaat in plaats van een handbak.

Vanaf wanneer leverbaar?

De Mini z’n uiterlijk is, op de extra portieren na, quasi identiek aan dat van de reeds geïntroduceerde driedeurs. En aan de binnenzijde is het dashboard zelfs identiek.

Vanaf het najaar wordt de nieuwe Mini leverbaar.