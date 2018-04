Gumball 3000, van Miami tot Ibiza

Door: AUTO55

De Gumball… in 1976 was het een film (te vinden in ons dossier legendarische autofilms) over een al te gekke race over de openbare weg. Dit enkel in de VS en van kust tot kust. Anno 2014 wordt het evenement nog steeds gehouden, heet het Gumball 3000 en is er meer aan de hand dan enkel Noord-Amerika doorkruisen.

Eindigen in Ibiza

Op 4 juni jongstleden zijn 100 verschillende auto's in Miami vertrokken. Het parcours loopt via Daytona, Altanta en New York wat het Amerikaanse gedeelte betreft. De deelnemers, onder wie twee Belgen, zetten hun bolide vervolgens op de boot tot in Schotland, om dan via Manchester, Londen en tenslotte via Parijs en Barcelona op 12 juni in Ibiza aan te komen.

Snelle Fiat 500

Onder de gewrapte, veelal sportieve wagens zitten ook enkele bijzonderheden. Een zeswielaangedreven Mercedes bijvoorbeeld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt door een automerk een officiële auto gestuurd. Fiat doet dat met een 695 Biposto die in 5,9 tellen naar 100km/u scheurt. Dat scheurijzertje vervoegt de roedel wel pas in Europa.