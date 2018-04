Meer over de nieuwe VW Passat

Door: AUTO55

Op 3 juli licht Volkswagen het doek van de nieuwe Passat. De achtste generatie intussen. Daarvan weten we al dat hij best vooruitstrevend is op gebied van veiligheid, dat hij zo’n 85kg minder weegt dan zijn voorganger en dat hij, net zoals de laatste Golf, Audi A3, Skoda Octavia en Seat Leon, steunt krijgt van het modulairbare MQB-platform. Maar er is natuurlijk nog meer te melden. Zo is de nieuwe Passat bestelbaar met een (optioneel) 12,3" digitaal instrumentenbord met 1440 bij 540 pixels (zie de gelekte foto's uit China). Dat heet Active Info Display en is uiteraard instelbaar. Denk daarbij aan verschillende weergavecombinaties voor navigatie, infotainment en natuurlijk voor de snelheidsmeter en toerenteller. Eveneens nieuw is het head-up display dat de belangrijkste rij-informatie op de voorruit en in het blikveld van de bestuurder projecteert.

De Passat krijgt ook een stuursysteem met variabele overbrenging (comfortabel en licht in stadsverkeer en direct/precies op snelle bochtige trajecten), optionele LED-koplampen, al dan niet in combinatie met grootlichtassistentie (Dynamic Light Assist) en Area View, dat de omgeving rond de auto op het display weergeeft. De parkeerassistent maakt het voortaan mogelijk om semi-automatisch voorwaarts in te parkeren. Momenteel kan dat enkel achteruit.

Trailer assist

De grote primeur heet Trailer Assist. Dat snufje maakt manoeuvreren met aanhangers een fluitje van een cent, meent Volkswagen. De rijrichting wordt bepaald door de verstelknop van de spiegels als ‘joystick’ te gebruiken. Als die richting definitief is, neemt de Passat de besturing over. Al kan de bestuurder altijd nog zelf ingrijpen.

Motoren

Bij de benzineversies wordt er afgetrapt met een 1.4 TSI, goed voor 125pk, gevolgd door de onlangs – door Audi – aangekondigde 1.4 liter met cilinderuitschakeling en 150pk. Meer benzinekracht is er met de 180pk sterke 1.8 TSI, en voor wie echt vlot zaken wil doen is er de 2.0 liter TSI met 240 of zelfs 280 paarden in stal.

Bij de diesels noteren we de 1.6 TDI, beschikbaar met 120 of 150pk, en een 2.0 TDI die 190 of 240pk ontwikkelt. Laatstgenoemde zou, ondanks z'n potente vermogen, toch amper 5l/100km verbruiken. En er komt ook een plug-in hybride. Daarin werkt een 1.4 TSI-benzinemotor samen met een elektromotor die de auto 50 kilometer ver emissieloos kan laten rijden.

Vijf infotainmentsystemen



We tellen niet minder dan 5 types infotainmentsystemen. Twee daarvan bevatten navigatie en het basispakket voorziet een Aux-aansluiting of SD-kaartlezer.

'Apps' raadplegen kan via Android-telefoons en het Mirrorlink-systeem dat voor het eerst in de Polo werd ondergebracht. Leuk om weten is dat middels een tablet en een app ook de achterpassagiers het infotainmentsysteem kunnen bedienen.

Rijassistentie



De Passat lust verder ook dodehoekwaarschuwing (inclusief signalering bij naderend verkeer tijdens achteruit uitparkeren), rijstrooksignalering, een fileassistent, Emergency Assist (brengt de auto tot stilstand van zodra de bestuurder buiten bewustzijn is), Front Assist (moet kopstaartbotsingen helpen voorkomen met behulp van een radarsensor) en tenslotte City Emergency Braking, dat met maximaal 65km/u op de teller voertuigen en nu ook voetgangers ‘ziet’ en indien nodig ingrijpt.