Dit is de nieuwe Nissan Navara

De nieuwe Nissan Navara is er. Met een nieuwe vormgeving, nieuwe kleuren en een volledig herwerkt interieur. Maar da's natuurlijk niet het enige te melden nieuws. De Japanse pick-up, die zowel met een enkele als een dubbele cabine wordt verkocht, is uitgedost met een herwerkt onderstel en aangepaste bladveren voor het stevige werk, terwijl de draaicirkel werd verkleind om ook in de stad van enig nut te zijn.

Onder de kap ligt een bijgevijlde versie van de 2.5l viercilinder dieselmotor. Die is er met 163pk (gepaard aan 403Nm koppel) of 190pk (450Nm). Van het blok wordt beweerd dat het 11 procent zuiniger met brandstof omspringt en het kan met een druk op de knop (ook tijdens het rijden) op alle wielen inwerken. Een benzine met evenveel slagvolume wordt overigens eveneens in de lijst ondergebracht, al maken we ons sterk dat die centrale de weg naar ons land zal vinden. Beide bronnen kunnen desgewenst aan een manuele zesbak dan wel aan een 7-trapsautomaat worden gekoppeld.

De nieuwe binnenzijde moet de kwaliteitsindruk de hoogte in tillen. Het is uitgedost met onder andere een hoge resolutie TFT-scherm om zaken als de routebegeleiding en dergelijke meer op te volgen.