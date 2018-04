Koop de limousine van Gorbatsjov en Jeltsin voor € 1,2 miljoen

Door: BV

Goed nieuws voor wie nostalgisch is naar het Sovjet-tijdperk (en per ongeluk ook nog een berg centen op overschot heeft). Hij of zij kan nu de voormalige limousine van de Russische presidenten Boris Jeltsin (1991 - 1999) en Michail Gorbatsjov (1990 en 1991) op z’n naam laten zetten. En dat voor slechts € 1,25 miljoen.

ZIL-41052

Je krijgt wel een hele brok auto. De allesbehalve sexy genaamde ZIL-41052 is zo maar eventjes 6,33m lang, 2,08m breed en 1,54m hoog. En omdat die ook nog eens gepantserd is, weegt het ding zo maar eventjes 5,5 ton.

7,7l V8

Voor de aandrijving staat een 7,7l V8 in die (slechts) 315pk produceert. Schakelen doet een automaat die slechts 3 verzetten heeft, maar het landschip niettemin naar 190km/u kan stuwen.