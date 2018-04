McLaren P1 GTR lost illustere F1 GTR af

Door: AUTO55

In 1995 gooide de GTR-afgeleide van de legendarische McLaren F1 hoge ogen tijdens de 24u van Le Mans. Bijna 20 jaar later is er eindelijk sprake van een waardige opvolger - op basis van de P1 natuurlijk. Het wordt de krachtigste in serie geproduceerde McLaren ooit. Hij is wel enkel bedoeld voor gebruik op het circuit.

Niet voor iedereen

Hoeveel ervan de verkoop ingaan houdt McLaren voor zich, maar verwacht je er niet aan dat het er veel zullen zijn. Enerzijds wordt de sleutel van zo'n krachtpatser enkel aan eigenaars van een P1 overhandigd, anderzijds ligt het prijskaartje nog een pak hoger - meer dan het dubbele - dan dat van de straatversie. Je moet er maar liefst € 2,48 miljoen voor veil hebben. Kopers krijgen wel de kans om aan boord van de McLaren race-simulatoren te kruipen en aan minstens zes internationale evenementen deel te nemen. Mogelijk gaat McLaren Ferrari achterna (met het FXX-programma) door het cliënteel in te schakelen als testrijder.

Meer vermogen

Krachtig wordt de P1 GTR zeker. De Britten zijn erin geslaagd nog eens 84pk extra uit de hybride aandrijflijn te sleuren, waardoor er nu 1.000pk op de achterwielen wordt gebombardeerd. Dat vermogen onder de knoet houden wordt makkelijker gemaakt door een vaste achtervleugel te monteren - in plaats van een automatisch opverende spoiler - en door de sporen te verbreden. Een agressieve koetswerkkit en een set racebanden vervolledigen het plaatje.

In de loop van 2015 gaat de productie van start. Dat zou gebeuren nadat de 375ste P1 de fabriek heeft verlaten.