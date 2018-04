Mercedes CLS en CLS Shooting Brake opgefrist

Door: AUTO55

De Mercedes CLS en CLS Shooting Brake zijn bij de tijd gebracht. Daarbij springt vooral de opgefriste neus in het oog. De zogeheten vierdeurscoupé en zijn praktische afgeleide kregen een nieuwe voorbumper en radiatorrooster alsook hertekende koplampen met (optionele) LED-kijkers. Die vallen onder de noemer Multibeam (zie uitleg). Aan de achterzijde werd enkel de achterbumper licht bijtimmerd en zijn de lichtunits een beetje meer in het duister gehuld.

Binnenkant

Aan de binnenzijde valt er ook nieuws te rapen. Zo installeerde Mercedes een 8" display gekoppeld aan de nieuwe generatie Comand Online en werd het materialen- en kleurenaanbod aangepast. We treffen ook een nieuw driespaaks stuurwiel en een middenconsole (bij de rijkelijkst uitgeruste uitvoeringen) met niet twee maar vier knoppen, met de bedoeling om sneller dan voorheen de gewenste functie te kunnen raadplegen.

Veiligheid

En dan is er het veiligheidsarsenaal. Daar zitten geen primeurs tussen, wel systemen die eerder in andere Mercedes-modellen werden geïntroduceerd. Zoals de verbeterde versie van het zogeheten Collision Prevention Assist Plus, een toepassing die helpt remmen bij kop- of staartbotsingen. Andere verkrijgbare systemen zijn een 360°-camera, voetgangersherkenning, dodehoekdetectie, verkeersbordherkenning en rijstrooksignalering.

Motorkeuze

Onderhuids doet de nieuwe 9G Tronic-transmissie z'n intrede in de CLS. Dat is een negentrapsautomaat (enkel Jaguar Land Rover en Jeep hebben een automaat met evenveel verzetten) die aan alle beschikbare motoren kan worden gepaard. Dat zijn: een 170pk en 400Nm producerende 2.1-liter viercilinder (CLS 220 BlueTec), dezelfde centrale maar dan met 204pk en 500Nm (CLS 250 BlueTec) en een 3.0-liter V6 met 258pk en 620Nm (CLS 350 BlueTec) wat de diesels betreft. Wie benzine verkiest vindt zijn gading in de CLS 400 (333pk en 480Nm), de CLS 500 (408pk en 600Nm) of de AMG-toppers met 557pk en 720Nm of 585pk en 800Nm.

In september gaan de nieuwe CLS en CLS Shooting Brake de verkoop in.