Carice Mk1 is vederlichte stroomvreter uit Nederland

Dit is de allereerste Carice (vandaar de typeaanduiding), een Nederlandse cabrio op elektriciteit met een lijnenspel afgekeken van de Porsche Speedster van weleer - zoals de Franse PGO Roadster dus.

Vederlicht

Het koetswerk van de Carice Mk1 is volledig van plastic en dat moest uiteraard het totaalgewicht naar beneden helpen. Zet de zonneklopper op de weegschaal en de naald zou minder dan 350kg(!) aanduiden, en dit inclusief het batterijenpakket. Nog andere verkoopstroeven? Een ideale 50:50-gewichtsverdeling en het feit dat er slechts 10 Carice Mk1's het levenslicht zullen zien.

Je hebt 'm met 20 of 54pk en er is zelfs een Junior Version met 5,4pk (voor 16-jarigen). Het Nederlandse bedrijf vraagt minstens € 26.620 per exemplaar (belastingen inbegrepen) en daar komen nog euro's bij indien de koper voor een range-extender in de vorm van een kleine benzinemotor opteert. Zelfs een versie op waterstof wordt aangeboden.

Een Carice Mk1 bestellen kan vanaf 21 juni.