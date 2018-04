Nieuwe Ford Mustang heeft speciale knie-airbag

Door: AUTO55

Niet alleen is de nieuwe Ford Mustang eindelijk met een onafhankelijke achterwielophanging uitgerust, ook wordt elk exemplaar met een veiligheidsvoorziening geleverd die we nog niet eerder zijn tegengekomen. Tussen de binnenste en buitenste laag van de klep van het handschoenkastje zit namelijk een een plooibare zak verstopt die bij impact wordt opgeblazen, waardoor de buitenste laag naar voor wordt geduwd. Even veilig, zegt Ford, maar toch een vooruitgang. De speciale knie-airbag is lichter en kleiner dan een traditioneel exemplaar en moet minder worden opgeblazen en minder afstand afleggen.