Eerste elektrische Harley-Davidson is een feit

Dit nieuwtje willen we je niet onthouden, ook al wordt er geen auto in besproken. Maar we kennen wel allemaal Harley-Davidson. En die Amerikaanse constructeur van noeste motorfietsen heeft net z'n eerste elektrische tweewieler klaar. Een project dat als LiveWire boven de doopvont werd gehouden.

Over de machine zelf wil Harley-Davidson voorlopig weinig kwijt. Buiten dat er een lichtgewicht frame aan te pas is gekomen, dat de koplamp met LED-technologie is uitgerust, dat de bestuurder over een aanraakscherm beschikt en dat het acceleratievermogen en zelfs het geluid indrukwekkend mogen worden genoemd. Of zoals de firma het zelf zo mooi verwoordde: "a tire-shredding acceleration and an unmistakable new sound".

Plannen tot onmiddellijke inproductiename van de Harley LiveWire zijn er niet. Maar er kan wel met de elektrische motor gereden worden, en dit door een select groepje klanten waarvan een hoop feedback wordt verwacht. Nadien komt er wellicht een concrete beslissing uit de bus.