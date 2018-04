Met vierwielaandrijving: Seat Leon X-perience

Door: AUTO55

Dat ook Seat zich op de markt der crossovers gaat begeven, is al lang geen geheim meer. En tot het zover is, heeft het VW-dochtermerk al een voorproefje klaar. Die is van de Leon ST afgeleid, staat 1,5cm hoger op poten en krijgt X-perience achter zijn naam. De X staat voor permanente vierwielaandrijving.

Topmodel

De Leon ST X-perience is in basisvorm rijkelijker uitgerust dan het model waar hij van afstamt. Er werden nieuwe materialen geïntroduceerd en leder en alcantara krijgen een prominente plaats op de optielijst. Het nieuwe topmodel, zeg maar, en dat is ook te merken aan de standaard aangevoerde rijhulpsystemen. Zoals het elektrisch gestuurde differentieel EDS (op alle vier wielen), XDS, een elektronisch sperdifferentieel en nog meer stabiliteit met ESC uitgerust met een multi-collision remsysteem.

Opties

Op de optielijst vind je onder meer full LED-koplampen terug (waarmee Seat destijds een segmentprimeur had), adaptieve cruise control met Front Assist inclusief een noodstopsysteem voor in de stad, vermoeidheidsdetectie en een actieve rijbaanassistent. Voorts kan je de Leon ST X-perience ook spekken met het Connect-systeem, dat alle entertainment- en communicatiefuncties plus een aantal andere functionaliteiten centraliseert - te bedienen via het aanraakscherm - en met het Seat Sound System, dat 135 Watt aan vermogen en tien luidsprekers bevat, alsook een extra centrale luidspreker in het dashboard en een subwoofer in de koffer.

Eén benzinemotor

Het motorenpalet komt niet helemaal overeen met dat van de gewone Leon ST. De centrales met 1.2 en 1.4 liter cilinderinhoud vallen uit de boot, waardoor enkel de 1.8 TSI overblijft wat de benzineslurpers betreft. Dat door een turbo geholpen blok presteert 180pk en 280Nm koppel en wordt standaard gepaard aan een zestraps DSG-automaat. Op papier geraak je er 100km ver mee met 6,6 liter benzine in de tank.

De diesels

Beschikbare zelfontbranders komen in drievoud. Te beginnen met de 1.6 TDI die 110pk en 250Nm koppel opwekt en 4,8l/100km lust (125g/km CO2). Daarnaast kan je ook voor de 2.0 TDI opteren, en dit in twee vermogensversies. De minst krachtige variant levert 150pk en 320Nm, de overblijver doet het met 184pk en 380Nm. Beide verbruiken in theorie evenveel: 4,9l/100km, wat neerkomt op 129g/km CO2. Ook bij de diesels staat de DSG paraat.

Seat Profile Drive

De krachtigste diesel- en benzinemotor worden sowieso met Seat Drive Profile verkocht. Daarmee kan de mate van de stuurbekrachtiging, de gasrespons en de DSG-transmissie worden bijgesteld via drie rijprogramma’s (Eco, Comfort en Sport).

Prijzen heeft Seat nog niet bekendgemaakt.