Officieel: de Ford Edge

Door: BV

De Ford Kuga krijgt een grote broer. Dat is de nieuwe generatie van de Ford Edge, die onder meer al het Amerikaanse continent bevolkte, maar nu een heuse wereldburger wordt. Met inbegrip van dieselmotoren. Het wordt de derde SUV van het bedrijf, na eerstgenoemde en de nog erg frisse EcoSport.

4,81m lang

De afmetingen zetten vanzelfsprekend de Kuga in de schaduw. Z’n lengte bedraagt 4,81m. Ford haast zich om te zeggen dat z’n intelligente plaatsindeling meer binnencentimeters oplevert dan zelfs die buitenmaten doen vermoeden. Maar zeven zitplaatsen aanbieden - dat staat niet op het programma. Daarvoor moet je dan maar een monovolume van het merk kiezen.

Twee dieselmotoren

Ford zal de Edge bij z’n lancering halverwege 2015 in de showroom parkeren met twee varianten van de 2.0 TDCI Duratorq diesel. De zwakste telg heeft 177pk en 400Nm en wordt met de hand geschakeld, de krachtigste zal 207pk en 450Nm sterk zijn en z’n vermogen versassen via een automaat. De meest ecologische telg zal 149gr/CO2/km in de atmosfeer blazen.

Adaptive Steering

De Edge krijgt nieuwe intelligente stuursoftware die een nieuwe stuurervaring moet opleveren. Het heet Adaptive Steering - andere snufjes zijn Active Noise Cancellation (dat via de luidsprekers storende geluiden elimineert), verkeersbordherkenning en indien gewenst is er ook niet permanente vierwielaandrijving.