Motor van het Jaar 2014: de winnaar(s)

Voor de derde keer op rij is Ford erin geslaagd om de begeerde titel van Motor van het Jaar in de wacht te slepen. Dat is dus alweer de éénliter driecilinder turbobenzinemotor bijgenaamd Ecoboost geworden. De Amerikanen eindigden daarmee hoger dan Ferrari, dat met de 4.5l V8 uit de 458 Italia, Spider en Speciale de tweede plaats bekleedt, en Volkswagen, dat met de 1.4 TSI op de derde stek eindigde. In de lijst staan, op een paar elektrische aandrijflijnen na, enkel benzinedrinkers.

Nog meer winnaars

Er zijn uitaard ook subcategorieën waarin prijzen werden uitgereikt. Zoals voor de beste nieuwe motor van het jaar. In 2014 is dat de 360pk sterke tweeliter viercilinder van Mercedes-AMG geworden, met op twee BMW en z'n driecilinder met 1,5l slagvolume. De 'Green Engine of the Year' prijs gaat dan weer naar de elektrische aandrijflijn van de Tesla Model S, gevolgd door die van BMW's i3. En dan is er ook nog de titel van beste 'Performance Engine', deze keer gewonnen door de 4.5l V8 van Ferrari die voor de enige echte hoofdprijs tweede werd. En de Italianen mogen extra vieren, want hun 6.3l V12 uit de f12berlinetta stond in de Performance-klasse ver voor op de nummer drie: de 3.8l V8-biturbo uit de McLaren 650S.

Per cilinderinhoud

In de categorie 'tot 1.000cc' won Ford logischerwijs met de 1.0l (999cc) Ecoboost, in 'van 1 tot 1.4 liter' was het uiteraard VW dat met de hoofdprijs is gaan lopen en in de klasse '1.4 tot 1.8 liter' kon de 1.6l turbo van BMW/PSA op de meeste sympathie van de 82-koppige jury rekenen. Van '1.8 tot 2 liter' was het dan weer Mercedes-AMG's 2.0 viercilinder turbo die de hemel werd ingeprezen en in de categorie 'tot 2.5 liter' won Audi met hun vijfcilinder 2.5l.

Nog hoger dan? BMW's drieliter zes-in-lijn pikt een graantje mee, net zoals de 3.8l V8 van McLaren, en de lijst wordt zoals verwacht door Ferrari afgewerkt.