Goodwood Festival of Speed eert Mercedes met kunstwerk

Op het domein van de Goodwood House in het Engelse West Sussex heeft gisteren het jaarlijkse Goodwood Festival of Speed haar deuren geopend (klik hier voor de special van de vorige editie). Het evenement, dat veel kijklustigen aantrekt, gaat al door sinds 1993 en omvat naast de ontsluiering van heel wat nieuwigheden op automobiel vlak - zoals de presentatie van de vernieuwde Ford Focus ST - ook een zogenaamde heuvelklim waar tal van oude en nieuwe (race)bolides aan participeren. En ook motoren kunnen er worden bewonderd.

Kunst met grote K

Traditiegetrouw staat er elk jaar een ander autogerelateerd kunstwerk op het terrein. Dit jaar is dat een eerbetoon aan Mercedes, dat al 120 jaar in autosport verwikkeld is en de 100ste verjaardag van de legendarische overwinning van de Franse Grand Prix viert. In 1914 wist het merk na de betreffende GP immers heel het podium in te palmen - met dank aan Christian Lautenschlager, Louis Wagner en Otto Salzer.

De sculptuur van de hand van Gerry Judah is 26m hoger dan het huis van Lord March, de geestelijke vader van het evenement, en zou 150 ton wegen.