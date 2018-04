Detroit Electric verkiest Verenigd Koninkrijk voor productie SP:01

Door: AUTO55

Vorig jaar was er nog sprake van dat het Amerikaanse Detroit Electric naar Nederland zou verkassen voor de productie van de SP:01. Dat is een elektrische sportkar op basis van de Lotus Exige die maar niet werd goedgekeurd door de inlandse overheid. Nu werd echter bevestigd dat niet Nederland, maar het Verenigd Koninkrijk arbeiders aan het werk zal kunnen zetten. Over het waar en wanneer wordt voorlopig echter nog geen duidelijkheid gegeven.

Snelle Amerikaan

De Detroit Electric SP:01 draagt een 201pk en 225Nm opwekkende elektromotor achter de stoelen. Hij zou al na 3,7 tellen 100km/u bereiken en maximum 250km/u snel zijn. Het model werd al meer dan een jaar geleden onthuld, maar er zouden intussen nog kleine wijzigingen zijn doorgevoerd aan het ontwerp.