In beeld: Goodwood Festival of Speed 2014

Al sinds 1993 vormt het domein van het Goodwood House in het Engelse West Sussex het toneel voor het jaarlijkse Goodwood Festival of Speed. Daar wordt traditiegetrouw een heuvelklim georganiseerd waar tal van oude en nieuwe (race)bolides aan participeren. De editie van 2014 ging door van 26 tot 29 juni. En wij hebben er beelden van natuurlijk. Ga dus gerust lekker achterover zitten en geniet van onze uitgebreide fotospecial... alsof je er zelf bij was!