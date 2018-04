Rode sleutel geeft Dodge Challenger SRT Hellcat 707pk!

Door: BV

De Dodge Challenger Hellcat was al aangekondigd. We hebben dus al kunnen zeggen dat de motor intern versterkt was en dat de stuurbekrachting, ophanging en uiterlijk werden bijgesteld. Maar hoeveel pk het 6,2l grote geblazen V8-blok naar de aangedreven achterwielen stuwde? Dat was nog onbekend.

707pk - 880Nm

Dodge levert voor deze Hellcat twee sleutels. De eerste maakt er een haast ontembaar beest van, met zo maar eventjes 500pk. Dat is een zwarte sleutel. Maar er is ook een rood exemplaar. En daarmee gaat het monster uit de hel helemaal door het lint. Dan moet de achteras zo maar eventjes 707pk en 880Nm verwerken!

Prestaties?

Al dat vermogen op de grond krijgen is natuurlijk een andere zaak. Deze Challenger lijkt dan ook vooral goed te zijn in het omzetten van rubber naar rook. Tenminste, dat lijkt het fotomateriaal van het merk te suggereren. En er wordt ook niets gedaan om het te ontkrachten. Cijfertjes van topsnelheid en sprinttijden zijn nog niet vrijgegeven.