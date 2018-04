Interieurbeeld van Citroën DS 6WR

Door: BV

Dit najaar introduceert Citroën de DS 6WR. Dat is een stevig in design en luxe gemarineerde SUV die niet afzakt naar onze contreien. Het model wordt in China gebouwd en zal daar via een netwerk van 60 gespecialiseerde dealers verkocht worden.

Afmetingen

Wat we al wisten: de SUV wordt 4,55m lang, 1,86m breed en 1,61m hoog terwijl beide assen een spreidstand van 2,73m ten opzichte van elkaar aanhouden. Een zestienhonderd met turbo zorgt voor de aandrijving en schakelt naar keuze (en budget) 160 of 200 paarden in.

Interieur

Een grote onbekende was Citroëns interieurkeuze. Tot nu, want de eerste officiële beelden zijn een feit. En ze tonen een model met een geblokte lederen zetelbekleding, een boordplank in twee tinten en een met leder overtrokken versnellingspookhendel.