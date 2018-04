Porsche zoekt kwart meer werknemers

Door: BV

Dat Porsche de omschakeling van sportwagenbouwer naar luxe-volumemerk maakt, dat heeft inmiddels wel iedereen in de gaten. Volgend jaar wil de constructeur niet minder dan 200.000 nieuwe wagens bij elkaar vijzen. En in de toekomst worden dat er nog meer, van nog meer verschillende modellen en modelvarianten.

Groei ondersteunen

Al die extra auto’s moeten natuurlijk niet alleen gebouwd, maar ook nog eens ontworpen worden. Dat betekent dat het bedrijf de komende vijf jaar nood heeft aan 3 nieuwe arbeidskrachten per werkdag - zo’n 5.000 in het totaal. Dat betekent dat het bedrijf er tegen 2019 een kwart meer werknemers bijkrijgt. De teller staat momenteel op 21.100. Dat zijn er al 8.000 meer dan in 2010.