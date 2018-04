Een Ferrari van € 13,4 miljoen en een Aston die niet duur genoeg was, vanop Goodwood

Door: BV

Veilinghuis Bonhams mag zich weer in de handen wrijven. In de marge van het Goodwood Festival of Speed (waarvan we je hier een uitgebreid fotoverslag serveren) gingen weer enkele klassiekers onder de hamer en daarin werd weer stevig doorgeboden.

Ferrari 375 Plus

De topper was deze deze Ferrari 375 Plus uit 1954. Een model dat het extraatje aan z’n naam dankt aan de aanwezigheid van een 330pk sterke 4,9l V8 in plaats van de 4, 5l die de standaardversies aandreven. Het model schreef onder meer de Mille Miglia op z’n naam en werd ook ingezet in de 24-urenrace van Le Mans. Al die geschiedenis en exclusiviteit bracht uiteindelijk € 13,4 miljoen op.

Aston Martin Atom Concept

Van deze Atom werd er maar één exemplaar gebouwd. In 1939, toen grondstoffen omwille van de nakende oorlog al behoorlijk zeldzaam geworden waren. Het is Aston Martin oprichter Gordon Sutherland die de compacte saloon bedacht én bestuurde. De man zette tijdens de oorlogsjaren ruim 160.000km op de teller. Volgens de overlevering is het ook de auto die David Brown - wiens naam nog steeds staat voor de letter DB in de type-aanduiding van de constructeur - na WOII overtuigde om geld te pompen in de noodlijdende nicheconstructeur.

De Atom Concept is uiteraard helemaal gerestaureerd, kende de afgelopen 49 jaar slechts 2 eigenaars en werd eveneens te koop aangeboden in Goodwood. Maar daarvoor liep te temperatuur onvoldoende hoog op. Het model bleef dan ook bij z’n oude baasje. Hoeveel het (ontoereikende) hoogste bod bedroeg, is niet bekend.