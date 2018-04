Parkeren in Madrid kost meer met vuile auto

Door: BV

Afgelopen week werd parkeren in de Spaanse hoofdstad Madrid duurder met een vervuilende of oude auto, terwijl het goedkoper werd met een hybridewagen. Wie elektrisch rijdt parkeert er nu zelfs gratis.

Intelligente parkeermeters

Parkeren is er de komende week in elk geval niet minder omslachtig op geworden. Wie vanaf heden z’n auto parkeert in de binnenstad van Madrid, zal verplicht zijn telkens z’n nummerplaat in te geven. De parkeermeter zoekt die dan op in een nationale database. Vervuilende auto’s zullen vervolgens 20% meer aangerekend worden, hybrides krijgen 20% korting. De prijs gaat ook omhoog als in de buurt nog minder dan 15% van de parkeerruimte vrij is.

Database-link

De parkeermeters zelfs staan er al sinds 2006, maar de interface met de database geraakte pas nu klaar. Wat er gebeurt wanneer buitenlandse wagens proberen parkeren is ons onbekend.