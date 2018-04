Fiat allerlaatste in betrouwbaarheidsstudie

Door: BV

Fiat heeft niet altijd een goede reputatie gehad op het vlak van betrouwbaarheid. Het is niet eens duidelijk of het merk zich tegenwoordig wel betrouwbaar mag noemen. Als het van het onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksbureau J.D. Power afhangt, is er nog een hoop werk aan de winkel.

De slechtste score van allemaal

J.D. Power’s IQS-tabel houdt rekening met het aantal fouten en mankementen dat opduikt tijdens de eerste 90 dagen nadat klanten hun nieuwe voertuig in ontvangst namen. De auto’s van het merk eindigen uiteindelijk op 206 problemen met 100 afgeleverde auto’s. Dat is goed voor een laatste plaats. Zelfs de op één na laatste finisher, Jeep - ook al een merk van de Fiat - Chrysler - groep, scoort gevoelig beter, met ‘slechts’ 146 problemen per 100 geleverde auto’s. Het gemiddelde is 116, ter vergelijking.

Fiat 500L krijgt de schuld

De Amerikaanse consument heeft slechts de keuze uit een beperkt Fiat-aanbod. Alleen de 500 en 500L zijn in de VS gecommercialiseerd. En omdat Fiat in 2014 slechts beperkte volumes van de kleine 500 ter beschikking had, schuift het de schuld af op de 500L. 91% van de onderzochte Fiats was van dat type. Volgens de Amerikaanse woordvoerder gaat het om een nagelnieuw model en aan het begin van de productcyclus is een hoger aantal problemen steeds te verwachten.

De Fiat 500L is sinds 2012 beschikbaar op de Europese markt.