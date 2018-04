BMW en Mercedes samen voor draadloos opladen

Door: BV

BMW en Mercedes hebben besloten de snaren gelijk te stemmen en gebruik te maken van een identieke technologie voor draadloos laden. Beide constructeurs hopen ermee tot meer uniformiteit te komen en finaal de sector misschien zelfs te dwingen tot een compleet uniforme standaard.

Inductieladen

Bij inductieladen is het onnodig om de geheel elektrische of plug-in-hybride auto nog met een draad te verbinden met het elektriciteitsnet. In plaats daarvan wordt een primaire inductiespoel ingewerkt in de ondergrond. Die wekt een magnetisch veld op dat wordt opgevangen door een secundaire spoel in het voertuig. De daar opgewekte stroom laadt dan de batterij op.

90% rendement

De stroomoverdracht kan probleemloos oplopen tot 7kW. De beperking daar is de capaciteit van de accusystemen aan boord. Het rendement is het belangrijkste en beide Duitse bedrijven beweren dat het stroomverlies hooguit 10% bedraagt.