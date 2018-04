Jaguar Land Rover doet beter dan ooit tevoren

Door: BV

Jaguar - Land Rover verkocht tijdens de eerste jaarhelft van dit jaar 240.372 voertuigen. Dat is 14% meer dan tijdens dezelfde periode afgelopen jaar. En het cijfer ligt nu al hoger dan tijdens gans 2010.

4 op 5 zijn Land Rover

Land Rover blijft nog steeds het succesmerk van het Britse huis. In 2014 vonden al 196.785 nieuwe modellen van dat merk een eigenaar. Dat is 14% meer dan voorheen. De verkoop van Jaguar steeg meer - met 16%, maar de volumes daar zijn nog zo laag dat de volumetoename er niet weegt op de totale stijgingspercentages. Dit jaar werden al 43.587 klanten voor een nieuwe Jaguar gevonden. Dat betekent dat vier op vijf nieuwe producten van de groep nog steeds onder het label Land Rover of Range Rover vallen.