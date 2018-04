Daimler wil stuk MV Agusta kopen

Door: BV

Mercedes’ moederhuis Daimler ligt op kijkuit voor een participatie in een bedrijf dat gemotoriseerde tweewielers maakt. BMW bouwt al motoren sinds 1923, Audi lijfde in 2012 Ducati in (om het dan feitelijk onder te brengen bij Lamborghini) en het lijkt erop dat de Duitsers schrik hebben om achter te blijven.

MV Agusta

Het oog is naar verluid gevallen op de Italiaanse motorbouwer MV Agusta. Die is grotendeels in handen van de Italiaanse ondernemersfamilie Catiglioni en plant in de loop van volgend jaar een beursgang. Dat is wellicht het uitgelezen moment voor Daimler om in te stappen.