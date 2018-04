Toyota investeert eindelijk in nieuwe motoren

Door: BV

Het afgelopen decennium besteedde Toyota erg veel aandacht aan de uitbouw van z’n hybride aandrijflijn. En tegelijk werden de conventionele verbrandingsmotoren wat verwaarloosd. Die ondergingen nauwelijks meer dan de evoluties die noodzakelijk waren om aan de emissie-eisen te blijven voldoen. Maar de Japanners zetten nu de inhaalbeweging in.

Goedkoper en efficiënter

Directe benzine-injectie of zelfs geavanceerde turbotechnologie: Toyota heeft er geen kaas van gegeten. Maar dat verandert. Snel - want in 2015 moet een compleet nieuwe generatie verbrandingsmotoren op de markt zijn. Met bovenstaande technologie, maar ook met een architectuur die zo veel mogelijk onderdelen deelt over verschillende motorenfamilies heen. De besparing daaruit kan immers tot 50% bedragen en die wil het bedrijf natuurlijk niet laten liggen. De klant zal er ook wat aan hebben. De nieuwe generatie moet zo’n 30% zuiniger zijn.