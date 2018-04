De overtreffende trap: Mercedes S 65 AMG Coupé

Door: BV

We leven dan wel in tijden van downsizing - bij Mercedes AMG is er niet veel van te merken. De gammatopper van de S-Klasse Coupé (die voorheen CL heette) is voorgesteld. Voor de aandrijving zorgt een 6-liter V12 die z’n wortels in de jaren negentig heeft, maar steevast is opgewaardeerd met de nieuwste technieken. In z’n jongste gedaante levert de eenheid met twee turbo’s 630pk en een liefst 1.000Nm trekkracht. En dat laatste is mét elektronische begrenzing.

Geen zuinigheidswonder, alhoewel...

De titel trapt uiteraard een open deur in. Maar ook in dit segment daalden de consumptiecijfers de jongste tijd spectaculair. De gemengde homologatiecyclus kost nog 11,9l/100km (of 279 g/km CO2). En dat voor een model dat twee ton op de weegschaal zet en in staat is in 4,1 seconden vanuit stilstand naar 100km/u te schieten. De pret is uit bij 250km/u omwille van een begrenzer. Zonder dat snufje zou het model vlot doorgaan tot de naald 300 aanwijst. En je kan er donder op zeggen dat de Duitsers ook heel wat modellen uitleveren waarvan de begrenzer het per ongeluk niet doet.

Elektronisch wonder

Natuurlijk trekt Mercedes alle elektronische registers open. En dat gaat behoorlijk ver. Zo heeft de C Coupé in deze gedaante standaard een stereocamera achter de ruit zitten. Die scant het wegdek voor de auto en bereidt de demping voor op oneffenheden enerzijds (Magic Body Control) en veranderingen in de hoek van het wegdek anderzijds (Curve Tilting Function). Dat laatste zorgt er ook voor dat de buitenste dempers bij het nemen van een bocht een pak stugger worden, wat ‘de rust in de koets bewaart’. Een kwestie van veel snelheid te kunnen combineren met een net zo hoge dosis comfort.

Beschaafd uiterlijk

De S65 AMG Coupé is dus tot heel wat in staat, maar Mercedes heeft z’n uiterlijk traditioneel beschaafd gehouden. Er wordt meer gemikt op een chique, luxueuze uitstraling die hoort bij een snelle reiswagen, eerder dan er buitensporig veel aandacht wordt gevestigd op het prestatieniveau. Maar Mercedes zal de standaard onopvallende koetswerkkleuren op eenvoudig verzoek inruilen voor een tint die je wat meer zichtbaarheid verleent. Daarvoor dient het personaliseringsprogramma van het merk. De prijs is wat minder beschaafd. In afwachting van een Belgische prijs communiceren we de Duitse (die traditioneel weinig verschilt): € 244.010.