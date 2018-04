Viercilinder benzinemotor voor Infiniti Q50

Door: AUTO55

Na de 2.2l diesel en de hybrideversie - met of zonder vierwielaandrijving - is de Infiniti Q50 binnenkort ook als pure benzinedrinker leverbaar. De motor van dienst is een 2-liter viercilinder met turbo die 211pk en 350Nm koppel ontwikkelt en zich aan een zeventrapsautomaat laat paren.

Het Japanse premiummerk claimt een gemiddelde dorst van 6,3l/100km en een CO2-uitstoot van 146g/km voor de tweeliter, maar over prestatiecijfers werd nog niet gerept. Al zou het niet langer dan 7 seconden mogen duren alvorens 100km/u wordt aangetikt. Nog dit najaar wordt de krachtbron in het aanbod verwacht.