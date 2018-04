Harman gooit meer details nieuwe Smart Fortwo en Forfour op straat

Door: BV

Harman levert onder naam van z’n submerk JBL de geluidsinstallatie voor de nieuwe Smart Fortwo en Forfour. Smart geeft pas vanavond alle details prijs, maar Harman kan zo lang niet wachten. Het maakt nu al de details van de geluidsinstallatie van beide kleintjes bekend.

8 luidsprekers voor Fortwo

De Smart Fortwo heeft recht op 8 luisprekers. Daarbij horen een centraal in het dashboard gemonteerde speaker en een subwoofer die in de koffer thuishoort. Dat koffertje is niet al te groot, dus die vreet kostbare ruimte. Dat wordt door JBL opgelost door de subwoofer verwijderbaar te maken. Voor die situaties waarin het op vijf liter aankomt.

Forfour

De vierdeurs heeft een versterker met twee extra kanalen en ook twee paar extra luidsprekers voor de midden- en hoge tonen. Volgens Harman worden beide wagens al in november leverbaar.