Abarth 500 even trendy in 2015

Door: BV

Kijk eens goed - dit is de voor modeljaar 2015 opgefriste versie van de Abarth 500. Zie je geen verschil? Dan helpen we je even verder: de kleuren zijn nieuw. Fiat heeft duidelijk de zweep op z’n verfleverancier gelegd, want er zijn opeens 8 nieuwe tinten te krijgen. En de 16-duimers waarop het model rust zijn eveneens nieuw. De cabrio is voortaan ook nog eens te koop met een beige kap, als je dat tenminste wil.

Digitaal instrumentenbord

Het grootste verschil (en die term is relatief) vinden we aan de binnenkant. Daar krijgt het dashboard van de pittige 500 nu een LCD-display in de plaats van de conventionele plastic-schijf-met-wijzertje. Je kan er in één klap ook meer informatie op terugvinden. Zoals de opgewekte G-krachten bijvoorbeeld.