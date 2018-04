Zo krachtig is de nieuwe Ford Mustang

Door: BV

De fonkelnieuwe Ford Mustang komt op de markt met drie motoren. Eén nieuwe viercilinder - voor het eerst - en twee grotere blokken die er telkens 2 cilinders bij doen. Maar hoe krachtig al die centrales exact zullen zijn, want nog niet geweten. Tot nu.

Drieliter V6

Niet de kleinste motor, maar wel de basismotor. Een drieliter V6. Goed voor 300pk. Erbij vertellen hoeveel trekkracht die eenheid opwekt, is voor Ford dan toch weer een brug te ver. Dat suggereert op z’n minst dat het niet al te indrukwekkend is.

2,3l Ecoboost

De fabrikant heeft veel liever dat we het hebben over de middenmotor. 2,3l slagvolume, vier cilinders en een turbo. Alles om de Mustang zuiniger te maken dan ooit tevoren. En dat terwijl er toch nog 310pk en 430Nm wordt opgewekt.

5-liter V8

De achtcilinder blijft de topper. De eenheid stelt de bestuurder een maximumvermogen van 435 ter beschikking en heeft ook nog eens 540Nm trekkracht ter beschikking, wat betekent dat je er net zo goed schakellui mee kan rijden. Een diesel moet al van erg goede huize zijn om betere cijfers voor te leggen. Een zuinigheidswonder wordt de achtcilinder natuurlijk niet. En hij is ook nauwelijks geëvolueerd. Ford heeft het in de eerste plaats over een verbeterde verhouding tussen gewicht en vermogen, wat vooral te danken is aan gewichtsbesparing in de structuur en het koetswerk van de Muscle Car.