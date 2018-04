BMW presenteert M235i Track Edition

Door: AUTO55

In Nederland heeft BMW een zogeheten Track Edition van de M235i Coupé voorgesteld. Daarvan zullen slechts 12 exemplaren het levenslicht zien, allen te koop vanaf € 83.000. Wat er zo anders aan is? In ieder geval niet de krachtbron. Zijn geblazen 3-liter zescilinder produceert nog steeds 326pk en 450Nm koppel, goed voor een nul-naar-honderdsprint in 4,8 seconden en een elektronisch gelimiteerde top van 250km/u. Het verschil zit 'm dus vooral in het uitzicht. Onder de voorbumper prijkt een splitter, de omlijsting van het radiatorrooster is zwart en de kleine achtervleugel is van carbon. Voorts zorgen vooral de diffuser achteraan, lichtgewicht 19-duimsvelgen en een roestvrij stalen uitlaatsysteem voor de extra sportieve toets.

Binnenin dan merken we ook enkele wijzigingen op. Zo is de handrem in een combinatie van Alcantara en koolstofvezel gewikkeld, zijn de pedalen van aluminium en hint het eveneens van Alcantara voorziene sportstuur met de geïntegreerde schakelindicator en chronometer naar de Formule 1. Nog steeds goed voor woon-werkverkeer dus, maar zeker ook voor trackdays.